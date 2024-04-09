Tokat'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı
Tokat'ta bir kişi, tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç, Güneşli Mahallesi'nde mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca yaşamını yitirdi.
Eşi Nazike Karaca'nın Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Şüpheli gözaltına alındı.