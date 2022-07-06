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Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.B. (28) idaresindeki 55 AV 445 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında bariyere çarparak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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