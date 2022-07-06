Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. H.B. (28) idaresindeki 55 AV 445 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında bariyere çarparak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Turhal Tokat Güncel Haberler

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