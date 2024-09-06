Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı ebat ve şekillerde 36 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.

İkamet sahibi gözaltına alındı.