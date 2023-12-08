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Tokat'ta Tamirhanede Lastik Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

8 Aralık 2023 09:03 Son Güncelleme: 09:04 Abone Ol

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tamirhanede hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.