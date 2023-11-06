Tokat'ta sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A idaresindeki 06 BHP 981 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Kazada araçtaki N.A. ve P.P. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yeşilyurt ilçe hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel