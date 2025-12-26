Haberler

Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT'ta iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Arif Genç (26) ile Şahin Genç (22), tabancalarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve Ege Y. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç, kurtarılamadı. Ege Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan şüpheliler Arif Genç ile Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
