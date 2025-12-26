Haberler

Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TOKAT'ta iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Arif Genç (26) ile Şahin Genç (22), tabancalarla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve Ege Y. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç, kurtarılamadı. Ege Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan şüpheliler Arif Genç ile Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi