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Tokat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu

Tokat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu

Güncel Haberler

Tokat'ta şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi, trafikte aksama yaşandı.

Tokat'ta şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi, trafikte aksama yaşandı.

Kent merkezinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşan taşkın nedeniyle Tokat- Amasya kara yolu Sanayi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Amasya Tokat Güncel Haberler

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