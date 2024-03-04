Tokat'ta Sıcak Hava Endişesi: Zirai Don Meyve Üretimini Tehdit Ediyor

Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçları çiçek açarken, yaşanacak zirai donun meyve üretimini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.

Tokat'ta 16 Şubat tarihinden beri 10 derecenin altına düşmeyen gündüz sıcaklıkları, 18 dereceye kadar yükseldi. Yalancı baharla birlikte yaş meyve üretiminin yoğun olduğu Kazova bölgesinde ağaçlar yaprağa ve çiçeğe durdu.

Erik, badem, kayısı gibi ağaçlar çiçek açarken, şeftali, armut, vişne, kiraz türü ağaçlar da ise göz patlamaları görülmeye başlandı.

Ziraat Mühendisleri Odası Tokat İl Temsilcisi Ahmet Yıldız, AA muhabirine, bölgede mart ayında ilkbahar geç donları yaşandığını söyledi.

Zirai don yaşanması durumunda meyve çiçeklerinin yanacağını belirten Yıldız, meyve üretiminde kayıplar yaşanmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Çiftçilerin erken budama yapmasının da ağaçların erken uyanmasına neden olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ağaçların erken uyanması, çiçeklerimizin ilkbahar geç donlarına yakalanmasına sebep olmakta. Böyle giderse tabii ki verim ve rekoltede de büyük düşüş olacaktır. Aynı zamanda çiftçilerimiz, erken budama ile meyve ağaçlarında erken uyanmayı teşvik etmekte. Makası vurduğunuz zaman hormonlar tepki verecek ve ağaç, erken uyanmaya kendini teşvik edecektir. Ne kadar geç budarsak o kadar iyi. Zaten mevsimsel sıcaklıklar yüksek ve ağaçlarımız uyanmaya meyilli." diye konuştu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tarım Komitesi Meclis Üyesi Emrah Altun ise Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında kentte 900 ton kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl genelinde 18 bin 500 hektar alanda meyve üretimi yapıldığını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Tokat, meyve ve sebze üretimi konusunda kendisine ve bölgesine yeten bir il. Bu geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyle. Verimli topraklara ve verimli arazilere sahip bir iliz. Bu açıdan gerçekten çok şanslıyız. 18 bin 500 hektar alanda üretim kapasitemiz var. Fakat mevsimsel anlamda yaşadığımız bu geçiş süreçleri, ciddi anlamda da tarıma birtakım sekteler vurmakta. Hava sıcaklıkları neredeyse 18-19 dereceleri görmekte. Bu özellikle meyvecilik alanında bir risk oluşturuyor. Çünkü doğa ana uyanıyor, ağaçlar çiçek açtı gördüğünüz gibi. Bu ilkbahar geç donu yaşanması açısından bölgemizde ilerleyen günlerde meyvecilik açısından problem oluşturan bir durum."

Kentte ihracata yönelik de meyve üretimi yaptıklarını aktaran Altun, "Bulunduğumuz bölgede kirazcılık anlamında ciddi anlamda ihracata ürün çıkarılıyor. Bu iç pazardaki hareketliliğin haricinde, bizim ihracata yönelik yaptığımız bu ürün, ciddi anlamda Tokat'ın ve Türkiye'nin bir değeri konumunda. Bunu tabii ki kaybetmek istemiyoruz. Bu pazarı genişletmek istiyoruz Tokat olarak." ifadelerini kullandı.

Meteorolojik verilere göre ise Tokat'ta önümüzdeki hafta sonu hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.