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Tokat'ta seyyar satıcının kendini ateşe vermesinde zabıta ekiplerinin etkisi yok

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Tokat'ta Erbaa Belediyesi, seyyar satıcının kendini ateşe vermesinde zabıta ekiplerinin bir etkisi bulunmadığını bildirdi. H.Y'nin çevredekiler ve Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki zabıta ekiplerinin gayretiyle kurtarıldığı aktarılan açıklamada, yerel gazetelerde ve sosyal medya platformlarında ise olayın belediye zabıta ekipleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, seyyar satıcının kendini ateşe vermesinde zabıta ekiplerinin bir etkisi bulunmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gazi Bulvarı'nda H.Y'nin, üzerine benzin dökmek suretiyle kendini yakmaya çalıştığı belirtildi.

H.Y'nin çevredekiler ve Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki zabıta ekiplerinin gayretiyle kurtarıldığı aktarılan açıklamada, yerel gazetelerde ve sosyal medya platformlarında ise olayın belediye zabıta ekipleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

Söz konusu haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki yerinde bulunmaktadır. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır. Daha önceden de aynı eylemlere teşebbüs ettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir. Olaydan bir gün önce kendi sosyal medya hesabından tutuklamasının olduğu ve cezaevine gireceğine dair paylaşım yaptığı görülmüştür. Olayda yaralanan hemşehrimizin sağlık durumu belediyemiz tarafından yakından takip edilmekte olup yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, kendisine acil şifalar dileriz."

Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan H.Y'nin Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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