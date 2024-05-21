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Tokat'ta Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi İmzalandı

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Tokat'ın Pazar ilçesinde Belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında, 'Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Projede 250 metrekarelik iki polikarbon sera, iklimlendirme tarımsal aletleri ve eğitim binası yapılacak. Seralarda gıda üretimi eğitim çalışmaları ile üretim yapılacak.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında, "Seralar Fide ile Buluşuyor Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

DOKAP tarafından desteklenen, Pazar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin protokolü, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar tarafından imzalandı.

Projede 250 metrekarelik iki polikarbon sera, iklimlendirme tarımsal aletleri ve eğitim binası yapılacak. Seralarda gıda üretimi eğitim çalışmaları ile üretim yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Tokat Ekonomi Güncel Haberler

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