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Tokat'ta selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Tokat'ta selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Güncel Haberler

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

Reşadiye ilçesinde dün gece sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçenin 8 köyünü birbirine bağlayan Vakıf Grup yolu, derelerden gelen çamur ve taşlardan dolayı ulaşıma kapandı. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine sabah saatlerinde ekipler, çalışma başlattı. Tokat Valiliği Reşadiye İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmaların tamamlanmasıyla yol, trafiğe açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Reşadiye Hisarcık Güncel Haberler

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