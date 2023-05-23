Tokat'ta şehitlerin anısını yaşatan müze

TOKAT Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2004 yılında oluşturulan, 'Şehit Müzesi'nde, şehitlerin eşyaları sergileniyor. Sergilenen eşyalar arasında şehitlerin ailelerine yazdıkları mektuplar, kullandıkları malzemeler ve fotoğrafları da yer alıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde tarafından oluşturulan müze, ilgi görüyor. Şehitlerin askerdeyken ailelerine yazdıkları mektuplar, özel eşyaları, üniformalarının yer aldığı müze, ziyaretçilerini duygulandırıyor.

Derneği ziyaret eden İlker Kalyon, "Burada oluşturulan müzeyi gördüm. O dönemi iç dünyamda yaşadım. Tüm dernek yönetimine ve şehit ailelerimize teşekkür ederim. Şehitlerimizin özel eşyalarını, hatıralarını bağışlamışlar. Biz de şehitlerimizin görev yaptıkları dönemlerde neler yaşadıklarını mektuplarından ve özel eşyalarından görmüş olduk. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.