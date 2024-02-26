Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit Uzman Çavuş'un oğluna doğum günü sürprizi
Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu Yiğit Erman Çeçen için doğum günü sürprizi düzenlendi. Turhal Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Yiğit Erman'a okulunda sürpriz yapıldı ve doğum günü pastası kesildi. Programa, şehidin ailesi ve ilçe emniyet müdürü de katıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu için doğum günü sürprizi yapıldı.
Turhal Şehit Aileleri Derneğince, Bingöl'ün Genç ilçesinde 25 Ekim 2016'da güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Çeçen'in oğlu Yiğit Erman Çeçen için doğum günü kutlaması düzenlendi.
Şehidin oğluna, Turhal Atatürk İlkokulu'nda ders gördüğü esnada sürpriz yapıldı, doğum günü pastası kesildi.
Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar, Yiğit Erman'ın doğum gününü kutlayarak hediye verdi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, şehidin eşi Rukiye Çeçen, şehidin babası Metin Çeçen, şehidin annesi İpek Çeçen ve şehidin kardeşi Burak Çeçen katıldı.