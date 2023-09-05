Tokat'ta 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ın Turhal ilçesinde araç almak ve satmak isteyenleri noterde buluşturup, 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılık yapan şüphelilerin kente geldiği istihbaratını aldı. Ekipler, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları, bir kuyumcunun IBAN'ına göndererek fiziki altına çevirdikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüpheliler M.N.K., İ.Ç., M.E.A., A.K. ve A.Ç., kaldıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç., A.Ç. ve M.N.K. tutuklanırken, A.K. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.