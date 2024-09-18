Tokat'ta Şarj Aletinin Patlamasıyla Yangın Çıktı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir telefon şarj aletinin patlaması sonucu evde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
TOKAT'ın Turhal ilçesinde telefon şarj aletinin patlaması nedeniyle iki katlı evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.
Turhal ilçesi Fatih Mahallesi'nde Dursun ve Fadime Dönmez çiftine ait evde saat 16.00 sıralarında prize takılı olan şarj aletinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Eve girip yangını söndürmeye çalışan Fadime Dönmez'in elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Dönmez alevlerin büyümesi üzerine evden çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Turhal Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Fadime Dönmez, çağırılan ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde zarar meydana geldi.
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