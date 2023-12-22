Tokat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Hacı Y. (65) yönetimindeki 19 KY 415 plakalı traktör, Çırçır mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Hacı Y, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.