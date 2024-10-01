Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı

Tokat'ta Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılaması için tüm hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılamaya başladı. Yaklaşık 20 bin hayvanın aşılanması hedefleniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aşılama, koruma ve kontrol çalışmalarını kapsamda ile sonbahar şap aşılama çalışması yürütüyor.

Şap aşılaması için tüm hayvancılık işletmelerini ziyaret eden ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kimliklendirme, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla ithalatı yapılan büyükbaş besilik sığırlarda millileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, hayvan sağlığı ekiplerinin sonbahar şap aşılama kampanyasına başladığını belirterek, "Her hayvancılık işletmesini yılda en az 5 kez ziyaret eden veteriner hekimlerimiz bu kampanya döneminde yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvanı şap hastalığından korumak amacıyla aşılayacak. Ekiplerimize kolaylıklar, yetiştiricilerimize bereketli üretimler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Sağlık Güncel Tarım tokat

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda? KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });