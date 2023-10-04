Tokat'ta sahte alkol operasyonu: 57 litre sahte alkol ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 57 litre sahte alkol, 17 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonun sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Tokat'ta 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 57 litre sahte alkol, 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Tokat il merkezi ve Yağmurlu köyünde 3 adreste yapılan aramada 57 litre sahte alkol ile 15 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - TOKAT