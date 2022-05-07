Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı - Haberler

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Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

AA - Erol Yıldız - Güncel
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Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçarak çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçarak çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Saffet Erbağı'ya ait inek, sahibinin elinden kaçarak Erek Mahallesi Yüceyar mevkisindeki 3 metrelik çukura düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı çıkaramayan Erbağı, Erbaa Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çukura düşen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

AA / Erol Yıldız - Güncel

İtfaiye, Tokat, İnek, Güncel, Haberler

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