Tokat'ta sağlık çalışanı kendisine şiddet uygulayan kişiyle AFAD'a bağış şartıyla uzlaştı

Tokat'ta sağlık çalışanı, kendisine sözel şiddet uygulayan kişiyle, AFAD'a 2 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de sözel şiddetine maruz kaldığı kişiyi beyaz kod ile şikayet eden sağlık personeli A.Ö'nün şikayeti üzerine İ.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sağlık personeli, şüphelinin AFAD'a 2 bin lira bağış yapması karşılığı uzlaşmak istediğini beyan etti.

Şahsın 2 bin lirayı AFAD'ın resmi hesabına aktarması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya iyi örnek uygulamaları kapsamında neticelendirildi.