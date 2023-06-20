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Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

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Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, 3 köyde etkili olan sel parke taşlarını yerinden söktü. Turhal İlçe Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Ekipleri ve Jandarma ekipler 3 köyde çalışma başlattı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. 3 köyde etkili olan sel parke taşlarını yerinden söktü.

Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, köylerde sele neden oldu. İlçeye bağlı Yeniköy ve Uluöz köyü yolu arasında sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken; Bahçebaşı köyünde ise gelen sel parke taşlarını yerinden söktü. Turhal İlçe Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Ekipleri ve Jandarma ekipler 3 köyde çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Jandarma Hisarcık Turhal Güncel Haberler

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