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Tokat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Tokat'ta etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi, araç trafiğini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde Tokat Merkezde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, bazı caddelerin göle dönmesine sebep olurken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ta etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde Tokat Merkezde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, bazı caddelerin göle dönmesine sebep olurken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Güncel

Tragger Tokat Güncel Haberler

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