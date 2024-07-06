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Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda aksaklıkların giderilmesi için çalışma başlatıldı

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Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında meydana gelen taşkınlar nedeniyle kapanan yolların açılması için Artova Özel İdare Müdürlüğü ve Artova Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sağlıca köyü mevkisinde yapılan çalışmalarda, çamur ve birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.

Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Artova Özel İdare Müdürlüğü ve Artova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın sonrasında kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Sağlıca köyü mevkisinde başlatılan çalışmalarda, taşkınların getirdiği çamur ve diğer birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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