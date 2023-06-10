TOKAT'TA SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

TOKAT'ta, aniden şiddetli yağışla birlikte dolu etkili olurken, kiraz ağaçları zarar gördü.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanaktan bir süre sonra dolu başladı. Kocacık köyünde, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası arazilerin suyla kaplandığı görüldü. Kent merkezinde ise sağanakla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu.