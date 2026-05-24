Tokat'ta sağanak sonrası heyelan: 2 ev tahliye edildi

TOKAT merkeze bağlı Nebi köyünde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda hasar gören 2 ev, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek, mühürlendi.

Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını 2 eve zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Yapılan teknik incelemelerin ardından, can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklandı. Evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı