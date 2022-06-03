Tokat'ta protokol üyeleri bisiklet kullandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta protokol üyeleri bisiklet kullandı

AA - Hüseyin Daylak - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta protokol üyeleri bisiklet kullandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" düzenlendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında Yenişehir semtinde bir araya gelen bisikletliler, Şehit Semih Balaban Caddesi üzerinden giderek şehir merkezinde tur attı.

Kaymakam Ali Gökay, Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Önal, İlçe Sağlık Müdürü Hasan Kurban ve İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk de şenlikte bisiklet kullandı.

Kaymakam Gökay, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı farkındalık oluşsun diye bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Turhal'ımızın coğrafyası da buna uygun. Bisiklet kullanan vatandaşlarımızın sayısı zaten yüksek ancak daha da artmasını temenni ediyoruz. Sağlık için, spor için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Şenlik kapsamında çekilişte 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Tokat İl Halk Sağlığı Müdürü Nilay Elibol, AK Partİ Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile vatandaşlar katıldı.

AA / Hüseyin Daylak - Güncel

Hisarcık Turhal Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title