Tokat'ta Polisler ve Lise Öğrencilerinden Şehitleri Anma Günü Klipi

Tokat'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Tokat Valiliğinin paylaştığı klipte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

Şehitlikte çekilen klipte, polisler ve dönemin asker kıyafetini giyen öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Arka planda "Hey Onbeşli" türküsünün seslendirildiği klip, "Onbeşliler Diyarı'ndan, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazısıyla paylaşıldı.