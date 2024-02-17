Tokat'ta Polis Memuru Sahipsiz Hayvanlara Mama Dağıtıyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde polis memuru Burak Olgun, 3 yıldır sahipsiz hayvanlara mama dağıtıyor.

Soğuk havaların yaşandığı günlerinde sahipsiz hayvanlar için düzenli olarak sokaklarda mama dağıtan Olgun, AA muhabirine bu işi gönüllü olarak severek yaptığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Olgun, "Mama dağıtımı için sokak sokak dolaşıyorum. Özellikle kış mevsiminde hayvanlar günlük besin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Üç yıldır gönüllü olarak sahipsiz hayvanlara mama ve kuru gıda veriyorum." dedi.

Mama dağıtımı yapmaya başladığı ilk zamanlarda sokaklarda hayvanları aradığını belirten Olgun, artık hayvanların kendisini tanıdığını, dağıtım yaparken yanına geldiklerini kaydetti.