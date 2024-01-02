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Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, pikap ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü ve yolcu olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.B. (38) idaresindeki 52 LE 312 plakalı pikap, Tokat- Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında Y.C. (31) yönetimindeki 28 NJ 607 kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Ö.B. ile yolculardan S.B. (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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