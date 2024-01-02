Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, pikap ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü ve yolcu olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ta pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.B. (38) idaresindeki 52 LE 312 plakalı pikap, Tokat- Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında Y.C. (31) yönetimindeki 28 NJ 607 kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Ö.B. ile yolculardan S.B. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.