Tokat'ta Pide Fırını İşleten Esnaf, Gazze'ye Destek Amacıyla Kepenk Kapattı

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki olarak dükkanını 2 gün süreyle kapattı. Köz, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için bu şekilde destek vermek istediğini belirtti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Gazze'ye destek olmak amacıyla kepenk kapattı.

Köz, yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 aydan bu yana Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı yapmadan katliam yaptığını söyledi.

Katliama tepki amacıyla Kudüs'te esnafın kepenk kapattığını anlatan Köz, "Ben de kepenk kapatıyorum. 2 gün süreyle dükkanım kapalı kalacak. Filistin'deki, Gazze'deki insanlık dramının, zulümlerin ve akan kanın durması için dükkanımı kapatıyorum. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Keşke elimizden gelse de daha başka şeyler yapabilsek." dedi.

Köz, dükkanının camına, "Gazze için 2 gün kepenk kapattık" yazısı astı.