Tokat'ta park halindeki tır yandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rıza Özer Tekin'e ait Çevreyolu TOKİ Kavşağı'nda park halindeki 19 ADN 148 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Güncel