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Tokat'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezinde, Yeşilırmak Mahallesi Atatürk köprüsü yakınlarında park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobili alevlerin sardığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil yandı.

Kaynak: AA / Güncel

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