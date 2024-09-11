TOKAT'ta park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bir zincir marketin otoparkında park halindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Tokat Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.