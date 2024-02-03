Tokat'ta park halindeki araçta yangın çıktı
TOKAT'ta park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
TOKAT'ta park halindeki hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında çıktı. Fidanlık mevkisinde park halindeki 60 HG 197 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Durumu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Otomobilde zarar oluştu. (DHA)