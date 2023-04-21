Tokat'ta park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Tokat'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Kozanlı idaresindeki 06 BLA 569 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Ulaş köyü yakınlarında park halindeki 60 BF 013 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Taha, Işıl ve Azra Nur Kozanlı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel