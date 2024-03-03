Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta bulunan özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın, çalışanlar tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kontrol yaptı.
Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Büyük Beybağı Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinin bahçesindeki kartonlar tutuştu.
Yangını gören çalışanlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çalışanlar tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekipleri bahçede kontrol yaptı.