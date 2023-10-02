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Tokat'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen kazada, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.