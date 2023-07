Tokat'ta Otomobilin Motosiklete Çarptığı Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin kamerası tarafından an be an kaydedildi. Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 karayolu ile Mehmetçik Caddesinin kesiştiği kavşakta yaşandı. Ağrı'dan İstanbul'a giden Serhat Yavuz yönetimindeki 34 BZ 8290 plakalı otomobil kavşağa tersten giren Halil Altunoğlu yönetimindeki 60 ACL 751 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.