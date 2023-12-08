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Tokat'ta Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

8 Aralık 2023 21:29 Son Güncelleme: 21:30 Abone Ol

Tokat-Niksar kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Hikmet G'ye (66), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yola savrulan Hikmet G'nin üzerinden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon geçti. Hikmet G. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil ve kamyon sürücülerinin bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.