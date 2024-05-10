Tokat'ta Otomobilin Büyükbaş Hayvana Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
Tokat'ta, M.Z. idaresindeki bir otomobil, yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile beraberindeki N.Z. ve A.Z. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayvanın sahibine idari para cezası kesildi.
Tokat'ta, otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 06 HYU plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada, hasar gören otomobilin sürücüsü ile beraberindeki N.Z. ve A.Z. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan sahibine, hayvanı kontrolsüz yola çıkardığı için idari para cezası kesildi.