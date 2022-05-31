Tokat'ta otomobili devrilen CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti - Haberler

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Tokat'ta otomobili devrilen CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta otomobili devrilen CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ, Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu öldü.

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ, Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu öldü.

Emre Can Bağ (28) idaresindeki 05 RD 827 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bağ, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Bağ'ın cesedi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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