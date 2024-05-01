Tokat'ta otomobil yayaya çarptı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin geri manevra yaparken yayaya çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan yayak, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.Y. idaresindeki 60 AC 162 plakalı otomobil, Bengiler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada F.A'ya çarptı.
Yaralanan F.A, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.