Tokat'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tokat'ta, Niksar'dan Tokat istikametine seyreden bir otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.