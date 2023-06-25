Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Ölenlerin İsimleri Belli Oldu

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve çocukları hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu

TOKAT - Tokat'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen anne ve çocuklarının isimleri belli oldu.

Kaza, Tokat- Almus yolu Serince mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Almus istikametinden Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki 58 ABA 648 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kum yüklü kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Şeyma Yuvacı (34), çocukları Burak Ender Yuvacı ve Erva Miray Yuvacı olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tokat'a bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından vefat eden anne ve çocukları Almus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otopsi incelemesinin ardından cenazeler memleketleri Sivas'ta toprağa verilmek üzere yola çıkacak.