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Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücüler ise hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçe girişinde M.S. (53) idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon ile K.Y.'nin (44) kullandığı 58 ABA 648 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ile çocukları B.E.Y. (12) ve E.M.Y. (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel

Hisarcık Almus Tokat Güncel Haberler

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