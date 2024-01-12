Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile işçi servisi çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 60 ABB 394 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, Ü.B. yönetimindeki 60 S 0061 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.