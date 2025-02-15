Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolündeki araç, Tokat-Reşadiye kara yolunda devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.U. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel