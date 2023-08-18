Tokat'ta Otomobil Çelik Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tokat Niksar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TOKAT'ta otomobil çelik bariyerlere çarptı 1 kişi öldüi, 1 kişi ağır yarlandı.

Kaza saat 14: 30 'sıralarında Tokat Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevdkinde yaşandı. Niksar istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan Mesut Koç idaresinde ki 58 ADL 590 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücü Mesut Koç ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan Nurcan Eraslan (44) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlok ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağrı yaralı olan sürücü Mesut Koç Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada yaşamını yitiren Nurcan Eraslan ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile iligili soruşturma başlattı.(DHA)