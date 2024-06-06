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Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, Selahattin Baylan yönetimindeki bir otomobil ile İdris Cılgı'nın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Selahattin Baylan (76) yönetimindeki 60 TY 469 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü kavşağında İdris Cılgı (34) idaresindeki 10 DB 406 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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