Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, Selahattin Baylan yönetimindeki bir otomobil ile İdris Cılgı'nın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Selahattin Baylan (76) yönetimindeki 60 TY 469 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü kavşağında İdris Cılgı (34) idaresindeki 10 DB 406 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.